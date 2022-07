VIDEO, Gonzalez scatenato: canta e balla dalla finestra

Clima sereno e di festa in ritiro a Moena. Su tutti, i più euforici e divertenti sembrano essere proprio gli argentini, su tutti Nico Gonzalez che, come ripreso da un video pubblicato sulle storie Instagram da Alessandro Bianco, ha iniziato a cantare dalla finestra dell'hotel con la musica a tutto volume. Qui sotto il video e la foto mentre beve il classico mate in terrazza con il connazionale Martinez Quarta