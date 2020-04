VIDEO, Gli auguri di Boateng a uno scatenato Ribery

Oggi è il compleanno di Franck Ribery, al quale ha dedicato uno speciale augurio l'ex compagno - in attesa di scoprire cosa gli riserverà il futuro - Kevin-Prince Boateng: l'attaccante viola in prestito al Besiktas ha infatti pubblicato un video di un balletto scatenato del francese all'interno degli spogliatoi della Fiorentina, facendo lui gli auguri e scrivendogli che gli manca molto. Ecco il tweet.

Freroooooooo happy birthday ❤️ just stay how you are brother!! Friends for life, mi manchi 🙌🙌 #ihavealotofpicswithfranck 😂😂😅🤣 @FranckRibery pic.twitter.com/AdqnsqT4iB