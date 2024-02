TORINO-FIORENTINA, Numeri e curiosità sul match

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

-2 a Torino-Fiorentina: la Lega Serie A ha presentato il match di sabato sera col consueto report statistico:

Dopo il successo nella gara di andata (1-0), La Fiorentina potrebbe battere il Torino in entrambe le sfide stagionali in Serie A TIM per la prima volta dal 2017/18, quando la Viola era guidata da Stefano Pioli. Il Torino ha perso solo una delle ultime 11 gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A TIM (4V, 6N) - restando solo una volta senza segnare in questo parziale – dopo una serie di tre sconfitte interne di fila contro la Viola. Dopo una serie di sei risultati utili da inizio 2024 (3V, 3N), il Torino ha perso gli ultimi due incontri in Serie A TIM, subendo cinque reti, una in più di quelle incassate nei precedenti 11 match nella competizione – i granata potrebbero perdere tre partite di fila nel massimo torneo per la seconda volta dall’arrivo in panchina di Ivan Juric (tre ko anche tra settembre e ottobre 2022). Il Torino ha subito solo un gol nel primo tempo in gare casalinghe (lo scorso 6 novembre vs Sassuolo), come Inter e Nizza nei maggiori cinque campionati europei in corso, nei quali soltanto il Las Palmas (nessuna reta concessa) ha fatto meglio nelle prime frazioni in casa.

La Fiorentina ha perso cinque delle ultime otto trasferte in Serie A TIM (1V, 2N), restando senza segnare nella metà delle occasioni in questo parziale, in cui ha segnato in totale solo cinque reti. Con la rete di Michael Kayode nell’ultimo turno di campionato, i marcatori della Fiorentina in questa Serie A TIM sono saliti a 16, più di qualsiasi altra squadra nel torneo in corso. Il Torino ha subito un gol da fuori area in ciascuna delle ultime due gare disputate in Serie A TIM (con Cataldi contro la Lazio e Dybala contro la Roma), dopo che nelle precedenti 24 partite giocate in questo campionato aveva incassato solo una rete dalla distanza (da parte di Colpani contro il Monza).

Duván Zapata ha segnato otto gol e fornito tre assist con il Torino in questo campionato, di cui quattro reti e due passaggi vincenti da inizio 2024 in Serie A TIM; inoltre, il colombiano ha realizzato quattro gol nelle ultime sei presenze contro la Fiorentina nella competizione. Giacomo Bonaventura - che nel prossimo turno potrebbe toccare quota 150 presenze con la Fiorentina in tutte le competizioni - ha segnato sette gol in questo campionato e dista una sola rete dall’eguagliare il suo record realizzativo in una stagione nella massima serie: otto centri nel 2017/18 con il Milan. A causa di ben tre legni colpiti nell’ultimo turno di Serie A TIM (più uno dal dischetto), Nicolás González è diventato il giocatore ad averne colpiti di più in questo torneo (cinque in totale); più in generale, nei maggiori cinque campionati europei in corso soltanto Darwin Núñez (nove) ha impattato più volte il palo o la traversa rispetto al giocatore argentino. 03/03/2024 1