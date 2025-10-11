Tanta Lazio ma anche Mandragora all'apertura del negozio Mizuno

Oggi alle 23:00Curiosità
di Redazione FV

Giovedì a Roma è stato inaugurato il Flagship store Mizuno a Roma, il più grande in Europa. Al taglio del nastro non poteva mancare una folta delegazione della Lazio con il presidente Lotito in testa, visto che il brand giapponese è sponsor tecnico della squadra. Ma oltre ai biancocelsti Provedel, Provstgaard, Cancellieri, Gila e Rovella c'era anche il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora. 

Non c'entra nulla il mercato ovviamente ma sempre una questione di sponsorizzazioni, visto che il giocatore viola ha una collaborazione proprio con Mizuno di cui indossa le scarpe da calcio. A settembre il giocatore era stato protagonista infatti di un incontro con i tifosi organizzato proprio da Mizuno (cui si riferisce la foto).