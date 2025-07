Calciomercato Il Flamengo aspetta una risposta da Beltran. Si apre la caccia a un attaccante

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra?" in versione "Flash" con le ultime di mercato della Fiorentina e non solo

Il Flamengo aspetta una risposta da Lucas Beltran. Il giocatoere non è convinto di lasciare l'Europa ma i brasiliani sono convinti di riuscire ad ottenere il sì a un accordo fino a dicembre del 2029. La Fiorentina ha già detto sì a una proposta da 12 milioni più 3 di bonus.

Mbala Nzola a breve sarà un nuovo giocatore del Pisa. Un milione di prestito oneroso più 6 milioni di diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo in caso di salvezza dei nerazzurri.

Christensen ha già lasciato il ritiro inglese e a breve sarà un nuovo giocatore dello Sturm Graz. Parte in prestito e al suo posto domani è previsto l'arrivo in Inghilterra di Luca Lezzerini, che si è svincolato dal Brescia.

Stefano Pioli vuole una punta alternativa a Kean. Sul mercato degli svincolati ci sono tanti nomi come Calvert-Lewin, che però ha un ingaggio alto, ma anche Luuk de Jong che ha concluso l'accordo col Feyenoord.

Capitolo rinnovi, si attende il nuovo incontro per Moise Kean, necessaria anche per discutere la clausola. Per Dodo non ci sono passi avanti e il Galatasaray monitora la situazione e infine Mandragora aspetta una chiamata per discutere la proposta di Pradè e Goretti.