PREMIER LEAGUE, Due ex viola tra le top cessioni dalla A

Con il passaggio, ormai vicino, di Calafiori all'Arsenal, il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei migliori trasferimenti, in termini economici, dalla Serie A alla Premier League. Tra questi anche due calciatori venduti dalla Fiorentina come Stevan Jovetic, venduto al Manchester City per 26 milioni nel 2013, e Juan Cuadrado, passato al Chelsea per 31 milioni. In questa classifica, al 23° posto, anche Moise Kean. Il nuovo centravanti gigliato è passato per 27,5 milioni dalla Juventus all'Everton. Prime tre cessioni sono: Lukaku(al Chelsea per 113 milioni), Pogba(al Manchester United per 105 milioni) e Hoijlund(al Manchester United per 73,9 milioni).