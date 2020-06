OLIMPICO, Poche sagome vendute: coi viola deserto

Una nobile iniziativa, per far sentire meno soli i calciatori della Lazio in un Olimpico deserto, ma soprattutto per aiutare la Croce Rossa Italiana, al quale saranno devoluti parte degli incassi. Il progetto "TU NON SARAI MAI SOLA", che prevede l'acquisto di una propria sagoma da piazzare sugli spalti però, non è decollato. Al momento infatti, stando a quanto raccolto da Lalaziosiamonoi.it, sarebbero circa un migliaio i cartonati acquistati dai tifosi biancocelesti. Pochi rispetto alle aspettative, anche se c'è ancora tempo per cambiare i dati. L'iniziativa sarà infatti aperta fino alla fine del campionato, a meno di variazioni future, anche successivamente alla gara casalinga contro la Fiorentina. Contro i viola, dunque, ci saranno poche sagome in tribuna e tanto vuoto.