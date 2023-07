MERCATO, Arthur ai viola? Messi ne parlava così

Fonte: A. Di Nardo

Il nome caldo per il mercato in entrata della Fiorentina è quella di Arhur Melo, centrocampista classe '96 in uscita dalla Juventus. Reduce da alcune annate disastrose tra Torino e Liverpool, la carriera in Europa del brasiliano era iniziata però con un'ottima parentesi al Barcellona. In Catalogna Arthur si era imposto come titolare in un centrocampo d’élite insieme a Rakitic e Busquets e aveva strappato addirittura di Lionel Messi. La Pulce, in alcune dichiarazioni rilasciate nel 2018 a Marca, definiva così il nuovo compagno in blaugrana: "Penso che come calciatore sia molto simile a Xavi. Anche a lui piace giocare corto e non la perde.

Arthur ha lo stesso stile che abbiamo al Barcellona. Qui piacciono i giocatori che sono bravi con il pallone tra i piedi e siamo da sempre abituati a fare possesso". Un paragone ed un'investitura importante, che Arthur ha saputo reggere solo per la prima parte della sua avventura in Spagna. Certo è che le parole del fenomeno argentino, unite alle parole di stima che in quei mesi spesero anche Frankie de Jong e lo stesso Xavi per il brasiliano, lasciano ben sperare la Fiorentina per il possibile colpo.