La storia di Fiorentina-Lecce: con i pugliesi Pioli sconfitto solo nel 2010

Nella storia Fiorentina-Lecce si è giocata per 42 volte, da queste partite sono arrivate 17 vittorie, 13 pareggi e 12 sconfitte per il club gigliato. Negli scontri contro i pugliesi, Batistuta è il capocannoniere con 6 reti, dopo di lui E. Chiesa con 4 e Oliveira con 3. Ponendo l'attenzione in panchina, Stefano Pioli, in carriera, ha affrontato i giallorossi in 13 incontri e in un solo caso è uscito sconfitto, nel 2010 sulla panchina del Chievo Verona, nei restanti ha collezionato 4 vittorie e ben 8 pareggi. Mentre ha sfidato Di Francesco per 13 volte.

Il bilancio pende verso il tecnico viola, che ha raggiunto il successo in 8 occasioni, è stato sconfitto per la metà di queste ed è uscito con un punto in un solo incontro. I due grandi doppi ex di questa partita sono entrambi colombiani, Muriel e Cuadrado. Il primo arrivò in Italia per merito del Lecce, che lo acquistò dal Depertivo Cali, per poi transitare verso Firenze, in prestito, nel 2019. Il secondo è ancora molto ricordato dai tifosi, grazie alle tre stagioni in maglia viola vissute da assoluto protagonista con 20 reti. Anche in panchina ci sono dei grandi doppi ex, ecco i più illustri: Carlo Mazzone, che fu il tecnico viola, dal 1975 al 1978, e dei giallorossi, dal 1987 al 1990 e Cesare Prandelli che iniziò la sua carriera da allenatore, partendo dal Lecce nel 1997, per poi proseguire il suo cammino professionale a Firenze, dove fu il fautore dell'approdo in Champions League della Fiorentina nel 2009.