FINANCIAL TIMES, Inter in vendita. Cercasi acquirente

L'Inter è in vendita e gli advisor inizieranno la ricerca di potenziali acquirenti per il club nerazzurro a partire da questa settimana. A riportare questa indiscrezione è il Financial Times, che aggiunge come la banca statunitense Raine Group e Goldman Sachs stanno lavorando alla vendita della società controllata da Suning. Tuttavia Suning sarebbe pronta a iniettare capitale per 100 milioni di euro quest’anno. Una persona vicina al club nerazzurro ha spiegato che l'attuale proprietà sarebbe aperta a nuovi partner e prenderebbe in considerazione la vendita di una quota di minoranza della società.