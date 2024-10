GENOA-FIORENTINA, I numeri del match del Ferraris

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia di Genoa-Fiorentina, ecco alcuni dati forniti da Opta.stats sulla sfida che si giocherà domani (ore 18.30) a Marassi:

; infatti, i rossoblù hanno pareggiato 12 delle ultime 19 sfide contro la Viola nella competizione (2V, 5P). La Fiorentina è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 13 sfide contro il Genoa in Serie A (4V, 8N), l’unico successo del Grifone nel periodo risale al 1° settembre 2019 (2-1 al Ferraris).. Nonostante il Genoa abbia perso solo due delle otto più recenti gare casalinghe in Serie A (3V, 3N), non ha ancora trovato il successo in incontri domestici nel torneo in corso (3N, 2P); nella sua storia, il Grifone non ha vinto nessuna delle prime sei partite interne stagionali nella competizione solo nel 1956/57, nel 2017/18 e nel 2021/22.

La Fiorentina ha vinto le ultime tre gare di campionato, segnando 13 reti (4.3 di media), l’ultima volta che ha ottenuto più successi di fila in Serie A risale al periodo tra febbraio e aprile 2023 (cinque in quel caso). La Fiorentina ha perso solo una delle ultime sei trasferte di Serie A (3V, 2N) e nelle due più recenti non ha subito gol; l’ultima volta che la Viola ha registrato tre clean sheet consecutivi fuori casa nella competizione è stata nell’aprile 2023. Da inizio settembre 2024 nessuna squadra ha guadagnato meno punti del Genoa in Serie A (due in sette partite, al pari del Lecce) o subito più reti del Grifone nel torneo (18, come l’Hellas Verona). Andrea Pinamonti ha realizzato tre gol contro la Fiorentina in Serie A con tre squadre diverse (Frosinone, Empoli e Sassuolo), solo contro Roma (cinque) e Bologna (quattro) ha segnato di più nel torneo. Tutte le quattro reti di Moise Kean in questo campionato sono state realizzate nel corso del primo tempo, solo Mateo Retegui (cinque) ha segnato di più nella prima frazione di gioco. Il Genoa è la squadra contro cui Cristiano Biraghi è stato coinvolto in più gol in Serie A: sei, tre reti e tre assist - solo due difensori hanno preso parte a più reti contro una singola avversaria nella competizione da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05): Alessandro Florenzi (otto contro il Genoa) e Christian Maggio (sette contro il Palermo).