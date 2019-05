FOTO, Visita speciale: Olivera e Cristoforo a Firenze

Quest'oggi per alcuni giocatori della Fiorentina c'è stata una visita speciale. Quella di due calciatori uruguaiani entrambi di proprietà viola, ma spediti altrove a giocare in prestito: Maxi Olivera e Sebastian Cristoforo. I due infatti si sono presentati al Centro Sportivo per salutare alcuni compagni, tra cui il nutrito gruppo sudamericano, in primis Giovanni Simeone. Come testimonia la foto pubblicata su Instagram, qui di seguito.