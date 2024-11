FOTO, Sottil si gode i giorni di pausa in spiaggia a Dubai

La Fiorentina si sta godendo qualche giorno di pausa "extra" concesso dall'allenatore Raffaele Palladino. La sosta per la Nazionali consentirà ai giocatori viola non impegnati con le proprie rappresentative di ricaricare le batterie. Come nel caso di Riccardo Sottil che ha approfittato dei giorni di stacco per viaggiare a Dubai, postando anche qualche foto in spiaggia sui propri canali social: