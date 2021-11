INDISCREZIONI DI FV IND. FV, OSSERVATORE DELLA JUVENTUS IERI AL FRANCHI Una partita per volta. Così Massimiliano Allegri ha detto nella conferenza stampa della vigilia di Champions con lo Zenit: "L'obiettivo è la partita di Champions di domani, poi penseremo alla gara con la Fiorentina". Il momento è... Una partita per volta. Così Massimiliano Allegri ha detto nella conferenza stampa della vigilia di Champions con lo Zenit: "L'obiettivo è la partita di Champions di domani, poi penseremo alla gara con la Fiorentina". Il momento è... NOTIZIE DI FV DE SISTI A FV, GALEAZZI, IL MUNDIAL '82 E PASSARELLA Nel giorno in cui il mondo del giornalismo sportivo ha perso uno dei suoi più grandi interpreti, ovvero Giampiero Galeazzi, Firenzeviola.it ha chiesto un ricordo del noto volto della Rai ad un grande ex viola come Giancarlo De Sisti. Ecco le sue parole:... Nel giorno in cui il mondo del giornalismo sportivo ha perso uno dei suoi più grandi interpreti, ovvero Giampiero Galeazzi, Firenzeviola.it ha chiesto un ricordo del noto volto della Rai ad un grande ex viola come Giancarlo De Sisti. Ecco le sue parole:... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 novembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi