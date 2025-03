Fiorentina-Juventus: i numeri e le curiosità del match di domani al Franchi

Gli ultimi 3 incroci di campionato fra i coach Raffaele Palladino, Fiorentina, e Thiago Motta, Juventus, sono terminati senza vincitore. Perché la scorsa stagione dagli scontri diretti fra Monza e Bologna arrivarono 2 segni X col punteggio di 0-0. Mentre nel girone d’andata di questa Serie A, allo Stadium di Torino, fu pareggio per 2-2. Così per rintracciare dei successi dobbiamo andare al primo torneo del tecnico viola fra i professionisti, annata 2022-2023. E in questo caso ci imbattiamo con un’altra curiosità, perché s’è sempre imposto il coach (e di conseguenza il club) che era in trasferta: Monza-Bologna 1-2 e Bologna-Monza 0-1. Lo scrive il portale di statistiche FootStats, per TMW.

Dando uno sguardo ai precedenti mister-squadra scopriamo che è equilibrio perfetto fra l’ex (a livello di giocatore) bianconero e la Vecchia Signora: 2 affermazioni ed altrettante sconfitte, 1 pareggio, 6 gol marcati e subiti. Mentre l’italo-brasiliano rincorre la Fiorentina da vicino: 2 vittorie contro 3 battute d’arresto, cui dobbiamo aggiungere 1 pari, 8 centri a favore delle sue squadre e 10 per i giocatori in maglia gigliata. Per Palladino quella contro la Juventus sarà la panchina numero 99 in Serie A fra Monza e Fiorentina. Motta, invece, ne conta già 100 a punti in 145 disputate fra Genoa, Spezia, Bologna e Juventus.

TUTTI I PRECEDENTI FRA PALLADINO E MOTTA IN CAMPIONATO

1 vittoria Palladino

3 pareggi

1 vittoria Motta

4 gol fatti dalle squadre di Palladino

3 gol fatti dalle squadre di Motta

TUTTI I PRECEDENTI FRA PALLADINO E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

2 vittorie Palladino

1 pareggio

2 vittorie Juventus

6 gol fatti dalle squadre di Palladino

6 gol fatti dalla Juventus

TUTTI I PRECEDENTI FRA MOTTA E LA FIORENTINA IN CAMPIONATO

2 vittorie Motta

1 pareggio

3 vittorie Fiorentina

8 gol fatti dalle squadre di Motta

10 gol fatti dalla Fiorentina