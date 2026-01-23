Fiorentina imbattuta da 8 anni in casa contro il Cagliari: le statistiche più curiose

vedi letture

Come al solito, sul sito ufficiale della Lega Serie A compaiono le statistiche più curiose riguardanti il prossimo turno di campionato. Queste, per inciso, quelle relative a Fiorentina-Cagliari:

"Sono 45 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Firenze: bilancio di 31 vittorie della Fiorentina (l’ultima per 1-0 nella Serie A 2024/25), 8 pareggi (l’ultimo per 0-0 nella Serie A 2019/20) e 6 successi del Cagliari (l’ultimo per 0-1 nella Serie A 2017/18).

Il Cagliari ha vinto l’ultima volta a Firenze per 1-0 nel maggio 2018, con rete decisiva di Pavoletti. Cagliari senza reti al Franchi da 471’, ultimo gol siglato da Pavoletti al 69’ di Fiorentina-Cagliari 1-1, ottobre 2018, in Serie A. Fiorentina in serie positiva record nel 2025/26: 4 gare utili consecutive, di cui 2 vittorie e 2 pareggi. Ultima sconfitta lo 0-1 di Parma del 6 gennaio scorso.

Fiorentina terza squadra della Serie A 2025/26 che manda in gol meno giocatori (8). Cagliari seconda squadra della Serie A 2025/26 che manda in gol più giocatori (14, meglio solo la Juventus con 16). Cagliari squadra della Serie A 2025/26 con meno espulsioni subite (0, come Inter, Torino e Verona). Cagliari squadra della Serie A 2025/26 che subisce più reti nei primi 15’ di gioco (5, come Genoa, Verona, Sassuolo, Udinese e Cremonese).

Tra Paolo Vanoli e Fabio Pisacane primo incontro ufficiale.

Rolando Mandragora a segno contro il Bologna: è a quota 6 reti in campionato e non aveva mai segnato così tanto in un singolo campionato.

Roberto Piccoli a segno contro il Bologna: non realizzava una rete dal 9 novembre 2025 (Genoa-Fiorentina 2-2).

Giovanni Fabbian neo-acquisto dei viola: proprio contro i toscani ha segnato domenica scorsa la sua ultima rete con la maglia del Bologna.

Luca Mazzitelli a segno contro la Juventus: primo gol in questo campionato, non segnava in Serie A dal 31 ottobre 2024 (Como-Lazio 1-5).