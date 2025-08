Dagli inviati Firenze saluta Celeste Pin: tifosi, Pradè, Ferrari e tanti ex viola presenti al funerale

Si stanno tenendo in questi minuti, nella Basilica di Santissima Annunziata, nel centro di Firenze, i funerali di Celeste Pin. Per salutare la bandiera della Fiorentina, scomparso tragicamente lo scorso 22 luglio all'età di 64 anni, tanti ex viola, tra cui Giancarlo Antognoni, oltre a tanti tifosi muniti di cimeli come la maglia numero 5 proprio di Pin, e in generale vari cittadini fiorentini. Presenti anche diversi ex viola come Giovanni Galli, Moreno Roggi, Giovanni Galli, Alberto Di Chiara, Renato Buso, fino all'agente Furio Valcareggi.

Al funerale presenzia anche la Fiorentina con i dirigenti Daniele Pradè e Alessandro Ferrari, arrivati alla messa prima di dirigersi in Inghilterra dove raggiungeranno la tournée della squadra di Pioli. Ecco alcune immagini dopo l'arrivo della salma nella chiesa: