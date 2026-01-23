Fiorentina-Cagliari è la 250^ gara della gestione Commisso: ecco i numeri viola

Con la gara tra Fiorentina e Cagliari, che andrà in scena domani al Franchi alle ore 18 a una settimana dalla scomparsa del presidente, i viola raggiungeranno le 250 partite nella gestione Commisso. Un traguardo, che nella storia gigliata era stato raggiunto cinque volte, durante i periodi Ridolfi Befani, Pontello, Cecchi Gori e Della Valle. Il bilancio generale, sottolinea La Nazione, parla di 94 vittorie, 67 pareggi e 88 sconfitte e colloca la Fiorentina di Commisso al pari di quella dei Pontello e dei Cecchi Gori dopo le prime 250 partite in serie A (entrambe queste due gestioni sono arrivate a 88 vittorie nello stesso numero di gare, ma con meno sconfitte subite).

La peggior gestione su questo numero di partite resta quella Ridolfi, unica ad aver conseguito più sconfitte che successi, mentre al primo posto di questa particolare classifica c’è la gestione Befani, durante la quale i viola hanno conquistato 119 vittorie e solo 50 sconfitte. Molto positivo anche il bilancio dei Della Valle, al secondo posto assoluto grazie a 111 successi nelle prime 250 gare.