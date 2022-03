FIORE-HELLAS, Ecco i numeri del match di domenica

A circa quarantotto ore dal match di domenica tra Fiorentina e Hellas Verona, ecco alcune statistiche -dati Lega Serie A -sulla partita tra viola e gialloblù:

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime quattro gare di massimo campionato disputate contro l'Hellas Verona: una vittoria e tre pareggi (tutti per 1-1) nel parziale; l’ultimo successo veneto in A TIM contro i viola risale al 24 novembre 2019 (1-0 grazie alla rete di Samuel Di Carmine). La Fiorentina non vince al Franchi contro l'Hellas Verona in Serie A TIM dal pirotecnico 4-3 del 2 dicembre 2013 (match in cui Borja Valero ha segnato la sua unica doppietta nel torneo): nelle ultime cinque sfide a Firenze tra queste due squadre due successi veneti e tre pareggi (tutti per 1-1). La Fiorentina ha conquistato 25 dei suoi 42 punti in questo campionato in casa (il 60%): la squadra viola vanta la seconda miglior media punti casalinga di questa Serie A TIM (2.1 punti a match, inferiore solo a quella dell’Inter, 2.2). L'Hellas Verona è a quota 40 punti in questo campionato e ha eguagliato il suo miglior score dopo le prime 27 partite giocate in un torneo di Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria (40 anche nel 2013/14): con almeno un punto a Firenze il club veneto stabilirebbe il suo nuovo primato di punti nelle prime 28 gare stagionali di Serie A dal 94/95.

L'Hellas Verona è la squadra che conta più recuperi offensivi nel campionato in corso (255) e anche contro il Venezia nell’ultimo turno ha segnato in seguito a un recupero offensivo - solo la Lazio (nove), conta più gol realizzati in questo modo rispetto all'Hellas Verona (sette). Nell’ultimo match Cabral è diventato il 17° marcatore diverso della Fiorentina in questo campionato, nessuna formazione ne conta di più nella Serie A TIM 2021/22, al pari dell’Atalanta. In tutto lo scorso campionato 2020/21 la Viola aveva mandato a bersaglio 13 giocatori. Vincenzo Italiano, che per 11 stagioni tra Serie A TIM e Serie B della sua carriera da giocatore ha vestito la maglia dell’Hellas, non ha mai battuto il Verona da allenatore in Serie A TIM: una sconfitta per 0-1 e due pareggi per 1-1 in tre gare.

Marco Davide Faraoni ha fornito cinque assist vincenti a Giovanni Simeone nel campionato in corso: nessuno ha fornito più passaggi per un gol di un singolo compagno in questa Serie A TIM (cinque anche Milinkovic-Savic per Immobile e Berardi per Raspadori). Giovanni Simeone, autore di 20 gol in 74 presenze nel massimo campionato con la maglia della Fiorentina, ha messo a referto 15 reti in questo campionato: un solo giocatore nella storia dell’Hellas Verona ha fatto meglio in una singola stagione di Serie A TIM: Luca Toni, due volte, con 20 reti nel 2013/14 e 22 gol nel 2014/15. Krzysztof Piatek ha trovato il gol nell’unico match disputato contro l'Hellas Verona in Serie A TIM: rigore realizzato con la maglia del Milan nella vittoria rossonera per 1-0 al Bentegodi del 15 settembre 2019