EMPOLI, Cori dei tifosi Juve contro la Fiorentina

Manca sempre meno a Fiorentina-Juventus di Coppa Italia e l'attesa cresce non solo in casa viola, ma anche in quella bianconera che a Empoli l'ha fatto notare. Al Castellani - teatro della sfida tra Empoli e Juventus - si sono infatti alzati dal settore ospiti dei cori che chiamano in causa la Fiorentina. Da "Firenze in fiamme" a "Viola stiamo arrivando", passando per "Fiorentino pezzo di m***a", il clima è già caldo nonostante il turno di Serie A.