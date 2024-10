DE GEA, È "solo" il 14° portiere in Serie A per valore

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In una speciale classifica stilata da Transfermarkt.it, con al centro i portieri di Serie A e il loro valore di mercato, emerge che David De Gea è solo 14° per valore. Certo, il prezzo del cartellino è influenzato da vari fattori come l’età e la durata del contratto, ma fa riflettere che lo spagnolo valga “solo” 5 milioni.

Gli altri estremi difensori viola si trovano ancora più in basso: Terracciano è 26° con un valore di 2,5 milioni, mentre più distaccati ci sono Oliver Christensen, 28° con un prezzo di 1,8 milioni, e Tommaso Martinelli, 35° con un milione di valore. In cima a questa graduatoria, per distacco, c’è Mike Maignan del Milan, valutato 38 milioni, mentre al secondo e terzo posto ci sono due portieri italiani: Di Gregorio e Carnesecchi.