Classifiche a confronto: punto insperato ma la Viola torna a perdere sullo scorso anno
Torna il consueto appuntamento con le classifiche a confronto dopo la 30° giornata di campionato. L'ottima prova della Fiorentina di Vanoli contro l'Inter e il punto conquistato hanno permesso alla squadra viola di mantenere il 16° posto in classifica e di recuperare un punto su tutte le dirette concorrenti che al momento si trovano sopra di lei (Cagliari, Torino, Genoa, Parma). Si riduce però, la distanza dal terzultimo posto: la vittoria della Cremonese sul campo del Parma ha infatti ridotto a soli 2 punti il vantaggio sulla zona retrocessione. D'altra parte, invece, torna ad allargarsi il divario con quanto fatto un anno fa dalla squadra di Palladino, passando dai -20 della scorsa ai -22 di questa settimana. La causa, la vittoria di un anno fa ottenuta dalla squadra di Palladino, in casa, contro l'attuale formazione del tecnico classe 1984: l'Atalanta. Decisivo il gol di Kean.
Il dato squadra per squadra:
Inter 69 punti (+2 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo le prime 30 gare di campionato)
Milan 63 (+16)
Napoli 62 (-2)
Como 57 (+27)
Juventus 54 (-1)
Roma 54 (+2)
Atalanta 50 (-8)
Lazio 43 (-9)
Bologna 42 (-14)
Sassuolo 39 (in Serie B)
Udinese 39 (-1)
Parma 34 (+8)
Genoa 33 (-2)
Torino 33 (-6)
Cagliari 30 (+1)
Fiorentina 29 (-22)
Cremonese 27 (in Serie B)
Lecce 27 (+2)
Hellas Verona 18 (-12)
Pisa 18 (in Serie B)
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