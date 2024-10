CIES, Rosa della Fiorentina vale 299 milioni: 7° in A

FirenzeViola.it

Tra i report che il CIES, Osservatorio internazionale sul calcio, ha rilasciato in queste ore sulla situazione dei club europei, ha analizzato anche i dati dei giocatori per stabilire il valore delle rose. Al primo posto c'è il Real Madrid con 1728 milioni di euro, seguito dal Manchester City con 1471 milioni di euro e dal Chelsea con 1388 milioni. La Fiorentina si piazza al 45° posto della classifica generale con 299 milioni di euro di valore totale nei 36 giocatori tenuti in considerazione con una media di 8,3 milioni a giocatore. Questo fa del club di Firenze l'ottavo club per valore della rosa in Serie A, dietro Inter, Milan, Juventus, Napoli, Atalanta, Roma e Bologna.