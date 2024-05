BONAVENTURA, Eguagliato il record di gol in Serie A

Fonte: A cura di Pietro Bettarini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Giacomo Bonaventura ha risposto sul campo alla mancata convocazione di Spalletti in Nazionale, segnando ieri il gol del momentaneo 0-1 con un bel tiro a giro di sinistro da fuori area, sfoderando così tutte le sue qualità tecniche. La rete messa a segno dal centrocampista viola è la numero 8 di questo campionato. Con il gol di ieri, Bonaventura ha così eguagliato il suo record personale di marcature in una singola stagione di Serie A, l'ultima volta fu nella stagione 2017/2018 quando Jack vestì la maglia del Milan.

In questo campionato Bonaventura ha segnato così due gol con il sinistro (il primo nella vittoria per 3-0 contro la Salernitana dello scorso 3 dicembre) e sei con il destro. Il campionato della Fiorentina non è ancora finito visto il recupero contro l'Atalanta il 2 giugno e Bonaventura, nel caso di titolarità, può ancora chiudere la stagione con un gol per superare il record e, con molta probabilità, finire al meglio la sua avventura in maglia viola.