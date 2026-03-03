Giudice Sportivo: Parisi e Valenti out in Fiorentina-Parma. Pongracic entra in diffida
Al termine della 27esima giornata di serie A sono cinque i giocatori squalificati dal giudice sportivo. Tra questi anche il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi, che era in diffida. Squalificati insieme a lui Freuler (Bologna), Terracciano (Cremonese), Wesley (Roma), Pinamonti (Sassuolo) e Valenti (Parma), che salterà la sfida della prossima settimana proprio contro la Fiorentina.
Per la squadra viola da segnalare la prima sanzione per Rugani, la settima per Ranieri e la nona per Pongracic, ammonizione che fa entrare nuovamente il difensore croato in diffida.
