ATTACCO, Viola ottavi per spese nel reparto offensivo

Finito il mercato estivo, si possono tirare le prime somme e il portale Transfermarkt.it ha stilato una classifica dei club di Serie A che nelle ultime cinque stagioni hanno investito di più sul centravanti.

In questa speciale graduatoria, la Fiorentina si piazza all'ottavo posto con una spesa totale di 66,9 milioni di euro per 9 acquisti. Al primo posto si trova il Napoli con 162,1 milioni spesi per 8 acquisti. Tra i club che in questa classifica sono davanti ai viola è presente il Bologna al quarto posto con 106 milioni spesi per 9 attaccanti e il Genoa al sesto posto con 92.7 milioni per ben 21 acquisti nel reparto offensivo.