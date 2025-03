FirenzeViola Vittoria in Conference e Champions, per la Fiorentina la spinta viene dal passato. Che incorona anche Fagioli

vedi letture

Oggi il Franchi è stato una cornice d'eccezione per tanti ex campioni della Fiorentina accorsi per celebrare l'addio al calcio di Giuseppe Rossi, anche lui grande protagonista nello stadio fiorentino, e indimenticato "eroe" della rimonta per 4-2 alla Juventus nell'ottobre 2013. E proprio da questi campioni è arrivata un'iniezione di fiducia ad una squadra, quella attuale, che per molti può cogliere il doppio obiettivo Champions e vittoria della Conference. Certo il primo obiettivo è difficile, ma mai lasciare qualcosa di intentato. La fiducia del passato glorioso è uno stimolo in più per Palladino e i suoi ragazzi viola che in fondo quel traguardo ce l'hanno a soli 5 punti.

Serve continuità per agganciare la zona Champions L'ex centrocampista Pizarro ci crede e svela il segreto per arrivare in Champion, "il sogno di questa piazza e quest'anno può farcela" trovando però "la continuità". Il "Pek" ha toccato il tasto dolente perché la Fiorentina ha perso tanti punti alternando momenti di gloria a momenti no. Trovare l'equilibrio (verso l'alto) deve essere l'obiettivo di Palladino in questo finale di stagione. Anche per l'ex difensore viola è un obiettivo possibile: "E' tutto aperto, spero che per la lotta per la Champions possa rientrare anche la Fiorentina, è difficile, ma tutti abbiamo fiducia nella squadra".

Conference, può essere la volta buona La Fiorentina è approdata ai quarti di Conference e cerca la terza finale consecutiva. Se De Gea durante la sua presentazione disse che in Spagna si dice che "la terza è quella buona", anche l'ex portiere Sirigu lo crede possiible, se non altro la Fiorentina è davvero in credito dopo le tante finali perse (nella prima in rosa c'era anche lui pur infortunato): "Non si è vinta neanche una in maniera demeritata quindi credo che la Fiorentina sia in credito con la fortuna". Ed anche Pizarro ha una finale di Coppa Italia con la Fiorentina da riscattare: "Speriamo sia la volta buona con le finali perché una l'ho persa anche io". Gonzalo Roodriguez mette però in guardia dal Betis, allenato da una vecchia volpe che ha avuto al Villarreal, Manuel Pellegrini: "Sono 20 anni che è in Europa: ha sempre lottato per cose importanti, è normale dover stare attenti".

E su Fagioli tutti d'accordo Al Franchi c'erano tanti centrocampisti che hanno fatto benissimo a Firenze, dal già citato Pizarro ad Aquilani che con Borja formavano lo straordinario centrocampo della Fiorentina di Montella. E tutti hanno incoronato Nicolò Fagioli che nella Fiorentina sta firmando il suo riscatto: "E' un giocatore forte, è un peccato che si sia fermato ma ora lo vedi che quando sta in campo conosce il calcio e vede il gioco" commenta l'ex principino. "Aveva bisogno di giocare, sono contento per lui. Ha fatto una grandissima partita domenica" è invece quello del Pek.