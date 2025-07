FirenzeViola Mattia Viti a Villa Stuart per le visite: "Sono prontissimo". Ecco tutte le immagini

Visite mediche a Villa Stuart per Mattia Viti. Il nuovo difensore della Fiorentina sta sostenendo i classici controlli di rito, a Roma, prima di mettersi in viaggio per Firenze, e in particolare il Viola Park, dove metterà nero su bianco il suo nuovo contratto con la società di Rocco Commisso.

Pronto per questa nuova avventura? "Prontissimo", la risposta di Viti alla stampa presente sul posto.

Una storia tutta Toscana

Dalle parti di Monteboro, quando era ancora un ragazzo, lo avevano subito ribattezzato il "nuovo Rugani". Eppure chi conosce bene Mattia Viti giura che il centrale classe 2002 - nonostante un periodo professionale non facile, certo dovuto soprattutto ai contesti in cui si è trovato a militare - sia destinato a percorrere anche più strada rispetto al giocatore che, tra il 2013 e il 2015, ha fatto impazzire il Castellani prima di volare alla Juventus. Sarà forse per questo che uno dei primi regali che il difensore ha ricevuto il giorno dopo il suo esordio in Serie A (nel settembre 2021 a Cagliari) è stato un simbolico paio di tappi per le orecchie. Della serie: occhio ragazzo, da oggi le sirene suoneranno ed è bene restare sul pezzo.

Le cifre dell'affare con il Nizza

Ricordiamo le cifre dell'operazione: prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. Al Nizza rimarrà il 10% sulla futura rivendita del calciatore.