FirenzeViola Nzola, squadra cercasi: le possibili destinazioni per l'angolano

Dopo aver ufficializzato i primi due colpi in entrata, Fazzini e Viti, e in attesa degli annunci di Pioli, che si libererà dai vincoli fiscali con l'Arabia Saudita domani, e Dzeko, i dirigenti viola saranno attesi da settimane di intenso lavoro sul fronte delle uscite. Al di là della situazione legata al futuro di Moise Kean, soprattutto in avanti la Fiorentina prima di fare mercato dovrà cercare di piazzare i tanti esuberi di rientro dai prestiti: uno su tutti M'bala Nzola.

L'esperienza al Lens

L'angolano infatti dopo una stagione con più ombre che luci al Lens dal primo luglio è tornato ad essere a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina. Il suo rientro al Viola Park però, a meno di clamorose sorprese, sarà solo una tappa intermedia prima di ripartire verso altri lidi. Con l'arrivo di Dzeko e l'acquisto a titolo definitivo di Gudmundsson la Fiorentina in questo momento abbonda di attaccanti e giocatori come Nzola, Kouame e Beltran sono i maggiori indiziati a fare spazio a possibili nuovi arrivi (da leggersi soprattutto Sebastiano Esposito).

Nella sua ultima esperienza in Francia, al Lens come dicevamo, Nzola non è riuscito a mettersi in mostra. Anzi, a causa soprattutto di alcuni problemi comportamentali si è giocato il riscatto, fissato a 10 milioni di Euro, da parte dei giallorossi. Nonostante un buon girone d'andata con sei gol segnati nelle prime 20 giornate di Ligue1 (uno dei quali al Psg), da febbraio in poi qualcosa si è rotto con il tecnico Still. L'espulsione diretta contro il Nantes per aver scagliato il pallone contro l'arbitro ha poi praticamente chiuso in anticipo tutte le possibilità di riscatto e la sua avventura con Les Sang et Or.

Le possibili soluzioni

E così arriviamo a questi giorni, al ritorno ufficiale dell'angolano a Firenze e al bisogno per i viola di riuscire a trovargli una nuova destinazione, magari a titolo definitivo. Anche perché Nzola ha ancora due anni di contratto con il club gigliato, fino al 30 giugno 2027, e un ingaggio da 1,5 milioni a stagione. Qualcosa intorno al suo nome sembra si stia iniziando a muovere. Tra le formazioni di Serie A ci starebbero pensando il Torino, in caso di addio di Sanabria, il Parma, che ha appena ceduto Bonny all'Inter, e l'Empoli. Scendendo di categoria invece l'angolano è un'idea di mercato del Venezia, che come prima scelta però ha individuato Adorante della Juve Stabia, e dello Spezia (sarebbe un ritorno) che invece ha perso Pio Esposito che è tornato all'Inter dopo il prestito. La Fiorentina resta in attesa di offerte concrete per poter dare il via a trattative vere e proprie. Come direbbe Francesco Gabbani "AAA squadra cercasi".