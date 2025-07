FirenzeViola La Fiorentina vuole Sebastiano Esposito. Ma prima serve sfoltire l'attacco

La Fiorentina segue attentamente uno dei tre fratelli Esposito: si tratta di Sebastiano, classe 2002 dell'Inter col contratto in scadenza il prossimo anno. I nerazzurri potrebbero chiedere una cifra vicina ai 10-12 milioni di euro per liberarlo. Una valutazione ampiamente nelle casse del club di Rocco Commisso, a cui l'attaccante campano piace tanto. Le sue caratteristiche di seconda punta potrebbero fare al caso dei viola, forse anche più del fratello Francesco Pio (incedibile per l'Inter).

Troppi attaccanti

Il punto è che ad oggi la Fiorentina è sommersa di attaccanti. Nel computo, come è ovvio, sono compresi coloro che hanno fatto rientro dalle rispettive esperienze in prestito. Vedi Christian Kouame e M'Bala Nzola, di ritorno il primo dall'Empoli e il secondo dal Lens. In più Pioli potrà contare su Edin Dzeko e, nel caso rimanga, Moise Kean. Senza dimenticare Lucas Beltran. Un discreto reparto offensivo, di sicuro a livello quantitativo, che dovrà essere sfoltito per poter fare qualche acquisto.

Le possibilità

Partiamo dalla fine: Beltran è nel mirino del River Plate. La Fiorentina non vorrebbe cederlo in prestito, ma a titolo definitivo. Per una cifra attorno ai 12 milioni di euro. Quanto a Kouame, ricordiamo che l'ivoriano si è rotto il crociato pochi mesi fa e che, quindi, sarà più complicato trovargli un acquirente. Nzola piace a Torino, Venezia, Parma e Spezia. I viola attendono segnali concreti. Nel caso, la prima scelta si chiama Sebastiano Esposito: lui si trasferirebbe più che volentieri a Firenze.