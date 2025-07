FirenzeViola Fortini il predestinato, tra Wimbledon e la maturità. Ma il suo futuro sarà viola

Nel 3-5-2 che è stato il mantra di Palladino fino al termine della stagione ci si vedeva più che bene a correre su entrambe le fasce, come ha fatto in Serie B fino a poche settimane fa. E invece Niccolò Fortini, il giovane di proprietà viola che più di tutti si è messo in luce nel corso dell’ultima annata in prestito alla Juve Stabia, dovrà attendere ancora qualche giorno per capire - al pari dei suoi futuri compagni di squadra - con che modulo avrà intenzione di giocare Stefano Pioli, anche se tutto lascia pensare che il mister emiliano vorrà ripartire dai principi di gioco (non molti, a dire il vero…) lasciati in eredità dal suo predecessore.

Ora la maturità

Poco male visto che il classe 2006, una volta archiviato il primo campionato tra i professionisti in carriera che gli ha permesso di fare un autentico balzo in avanti sotto il profilo del valore di mercato (secondo il portale Transfermarkt adesso Fortini vale almeno 8,5 milioni di euro, rispetto agli 0,5 di un anno fa), tra pochi giorni dovrà sottoporsi all’esame orale della maturità, dopo aver portato a termine nei giorni scorsi le prove scritte. Un grande passo che il terzino lucchese condividerà assieme ad altri ex compagni della Primavera viola e che per lui culminerà con l’esposizione di una tesina dal titolo "La fragilità dell’essere umano".

Tra Wimbledon e futuro

Nel frattempo il calciatore (in vacanza a Londra col fratello, dove si è gustato dal vivo a Wimbledon la recente sfida tra Fognini e Alcaraz) sta portando avanti le terapie ai muscoli addominali bassi che ancora gli provocano del dolore a causa di un infortunio in cui è incappato nella sfida playoff con il Palermo ma sa già che il suo futuro è dipinto di viola. E questo nonostante sia nei mesi scorsi (a gennaio era stato il Napoli nell’ambito dell’operazione Comuzzo poi naufragata a chiedere alla Fiorentina di inserire il classe 2006 nella trattava) che più di recente (con gli interessamenti di Bayer e Juventus) abbia avuto sul suo conto più di un sondaggio. Niente da fare però, ha ribadito anche di recente il ds Pradè ai suoi agenti: la Fiorentina punterà forte su… Fortini.