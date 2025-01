VIOLA, CHE TREND CON LE GRANDI. MEGLIO DI JUVE E LAZIO

FirenzeViola.it

La vittoria con La Lazio può rappresentare la svolta per la seconda parte della stagione viola ma al tempo stesso certifica un dato che fa ben sperare in vista di un possibile prestigioso piazzamento europeo. La Fiorentina difficilmente va in difficoltà con le big, anzi i numeri ci dicono che negli scontri diretti la squadra di Palladino ha un trend estremamente positivo. La riflessione che nasce spontanea è che Kean e compagni potrebbero davvero realizzare l'impresa di entrare tra le prime cinque, a patto di ritrovare continuità e sicurezza nei propri mezzi (senza per forza dover pensare ad altre otto vittorie consecutive).

Gli scontri diretti - Nella classifica della media punti negli scontri tra le prime nove della graduatoria, i viola occupano il quarto posto con 1,82 punti, alle spalle di Napoli, Inter e Atalanta. E rispetto ai bergamaschi la differenza è minima considerato che la formazione di Gasperini ha 1,66 punti.

Oltre ad aver battuto per due volte la Lazio, la Fiorentina ha battuto in casa nettamente sia la Roma che il Milan ed ha pareggiato a Torino contro la Juventus che in questa speciale classifica si trova sotto la Fiorentina. Così come si trova sotto la Lazio che contro le big ha steccato (vedi i ko con Inter e nel derby). Il ko con il Napoli per la Fiorentina è stato pesante ma anche l'unico veramente netto contro una grande, considerato che la sconfitta con l'Atalanta è avvenuta in modo abbastanza singolare con due reti incassate nel giro di una manciata di minuti a fine primo tempo. E il passo falso con il Bologna è maturato in un secondo tempo che i viola dovevano affrontare con un altro piglio. Con l'Inter invece va ancora recuperata la partita.

Il calendario - Non tutte le gare si possono vincere però ora il cambio di passo (o comunque la massima concentrazione) dovrà esserci soprattutto contro le medio piccole. La Fiorentina ha certamente saputo vincere contro Verona, Como e Cagliari tra la altre ma se si pensa che il Monza ultimo in classifica ha ottenuto 13 punti di cui quattro con la Fiorentina, il rammarico è ancora forte. Insomma occorrerà ritrovare quella squadra viola capace di vincere anche le cosiddette partite sporche come era accaduto contro il Genoa e il Torino in trasferta. Il morale del gruppo è tornato su buoni livelli dopo la vittoria con la Lazio e ora occorrono altri tre punti domenica prossima. L'organizzazione mostrata nel primo tempo contro la Lazio e quel fondamentale spirito collaborativo apprezzato all'Olimpico fanno ben sperare. In attesa di un mercato che possa portare anche ulteriori rinforzi.