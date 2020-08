VERSO IL BIRAGHI-BIS

Vi avevamo detto che sarebbero state ore decisive per il futuro della fascia sinistra. E se fino a ieri l'impressione e gli spifferi erano di un nuovo scambio di prestiti (eventualmente legati a riscatti per farli diventare definitivi) tra Dalbert e Biraghi, la "storia" della fascia sinistra sta prendendo una piega diversa e inaspettata finora. In maglia viola si profila infatti un bel "Biraghi-bis" mentre Dalbert per il momento rientrerà all'Inter. L'esterno sinistro alla Fiorentina dal Pescara nel 2017, ha disputato due stagioni da titolare nella Fiorentina per poi andare in prestito all'Inter con diritto di riscatto a 12 milioni. Troppi per il club nerazzurro nonostante Biraghi, calciatore anche della Nazionale, abbia fatto bene. Bene ma non abbastanza per spendere quei soldi per una fascia dove l'Inter ha comunque altre idee. Così Biraghi tornerà alla Fiorentina. E, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, ci torna comunque con il benestare del tecnico Iachini al quale il giocatore piace e ritiene che rispetto al brasiliano possa dare più esperienza e qualità, forte di questa annata in cui l'Inter ha lottato per grandi traguardi. E anche il giocatore tornerebbe di buon grado nonostante un rapporto non sempre idilliaco con la tifoseria e la voglia di competizione ad alti livelli. A Firenze le cose sono cambiate, dalla proprietà alla dirigenza e soprattutto all'allenatore per il quale dunque Biraghi può tornare a vestire la maglia viola da protagonista assoluto anche in vista degli Europei. Sempre che non arrivino offerte importanti e che si creino tutte le condizioni, ma le premesse ci sono tutte. E sulla fascia sinistra dovrà arrivare anche un altro giocatore, con Antonio Barreca (ex Genoa, via Monaco) alternativa gradita.