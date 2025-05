FirenzeViola Venezia-Fiorentina 2-1, le pagelle: Viola non pervenuta, si salva il solo Mandragora

vedi letture

DE GEA - Blocca in due tempi il primo tentativo che porta la firma di Zerbin. Se sul primo gol pare avere poche responsabilità sul raddoppio del Venezia resta sulla linea di porta. A ridosso del novantesimo non si fa sorprendere su punizione, 5,5

PONGRACIC - Prova il tiro in avvio senza troppa fortuna. Si fa poi sorprendere su entrambi i gol del Venezia, 5

Dal 35’st COLPANI - S.v.

PABLO MARÌ - In chiusura su Zerbin fa arrabbiare la panchina dei lagunari ma l’intervento non pare da rigore. Sorpreso dalle ripartenze del Venezia che nella ripresa trova il gol due volte, 4,5

RANIERI - Primo tempo con pochi affanni, poi in avvio di ripresa ci prova di testa senza impegnare il portiere. Nel secondo tempo centra il palo prima che in contropiede il Venezia trovi il bis, 5,5

DODÒ - Cerca subito la profondità ma almeno i primi affondi mancano di precisione, poi sul finire del primo tempo non riesce a fermare la ripartenza di Yeboah che spara fuori davanti a De Gea. Chiude rimediando il giallo per proteste, conferma di una convalescenza che continua, 5,5

RICHARDSON - Favorisce il possesso palla ma giocando spesso il più semplice possibile. Mantiene lo stesso ritmo nel secondo tempo, 5,5

Dal 17’st ADLI - Da poco entrato è in ritardo sul secondo gol del Venezia, poi ha almeno il merito d’imbeccare Mandragora sul gol dell’uno a due, 5,5

MANDRAGORA - In cabina di regia, al posto di Cataldi, nella prima frazione ha troppi compiti di copertura per arrivare nell’area di rigore avversaria. Va un po’ meglio nella ripresa quando trova anche il gol della speranza a poco meno di un quarto d’ora dalla fine. A conferma di essere uno dei pochi a crederci arriva al tiro anche nel finale di gara, 6,5

FAGIOLI - Prova a sfruttare l’errore di Zerbin trovando però la buona risposta di Radu. Cala alla distanza eclissandosi dalla sfida soprattutto nel secondo tempo, quando perde anche Oristanio sul 2-0 dei lagunari, 5

GOSENS - Prima frazione con il freno a mano tirato. Probabilmente in debito di condizione anche nel secondo tempo manca la sua spinta, 5,5

Dal 39’st PARISI - S.v.

NDOUR - Schierato sulla trequarti nel primo tempo raramente riesce a dar mano a Beltran, mentre quando arriva al tiro a poco dall’intervallo non inquadra il bersaglio. Palladino lo sacrifica con i primi cambi e dopo qualche mese dal suo arrivo ancora non è chiaro quale sia il suo ruolo ideale, 5,5

Dal 17’st FOLORUNSHO - Come giovedì contro il Betis fatica a entrare in partita, poi rimedia il giallo per simulazione, 5,5

BELTRAN - Nella prima mezz’ora ha il merito di chiamare Fagioli al tiro sulla ripartenza mancata del Venezia. Nel recupero si fa ammonire e salterà Bologna per squalifica. Come già tante altre volte risultato abbandonato a sé stesso e non fa molto per crearsi spazi, 4,5

PALLADINO - Rinuncia a Gudmundsson, che va in tribuna, rilanciando Ndour dietro a Beltran, in mezzo va Mandragora al posto di Cataldi. Fin dalle prime battute l’approccio della sua squadra è troppo morbido ed escluso il tiro di Fagioli nel primo tempo la Fiorentina latita sulla trequarti. Incassato il primo gol dei lagunari inserisce Adli e Folorunsho per Ndour e Richardson, poi dopo che Mandragora riapre il match è il turno di Colpani e Parisi. Le due assenze pesanti di Kean e Gudmundsson non giustificano il grigiore della sua squadra che a Venezia lascia altri punti pesantissimi, 4,5