Avanti un altro. Salutato Sottil, restano 6 da piazzare. Poi ci sono Beltran e Bianco

Il grosso del lavoro è stato fatto, ma non è ancora finita. Si potrebbe riassumere così l'attività dei dirigenti della Fiorentina per trovare una sistemazione alla consueta carrellata di esuberi ritornati alla base dopo l'Erasmus in giro per l'Europa. Nzola, Sottil, Christensen e un grande carico di giovani sono stati sistemati, ora ne mancano altri 5 (più uno) a cui trovare una squadra. Brekalo, Ikoné, Barak, Sabiri e Infantino: tutti giocatori in attesa di conoscere il proprio futuro lontano dal Viola Park dove si sono allenati in queste settimane. Per Kouame invece i discorsi sono da rimandare almeno a gennaio.

Poi ci sono le cessioni di Beltran e Bianco

In attesa di offerte concrete per gli esuberi, la Fiorentina fa le sue valutazioni su due calciatori che sono in uscita anche se non si possono considerare esuberi. Il primo è Lucas Beltran, per il quale arenata la trattativa con il Flamengo che aveva fatto venire l'acquolina in bocca, ad oggi ci sono poche offerte davvero allettanti. Il secondo è Alessandro Bianco, ultimo nelle gerarchie del centrocampo di Pioli e prossimo a salutare di nuovo Firenze per ttrovare spazio altrove. Queste ultime tre settimane di mercato della Fiorentina saranno incentrate parecchio sulle uscite.

La lista degli esuberi (in corsivo i ceduti in prestito) e relativo ingaggio

Kouame 1,7

Brekalo 1,6

Ikonè 1,6

Barak 1,5

Nzola 1,5

Sottil 1

Christensen 0,8

Sabiri 0,8

Infantino 0,4

