Manchester United-Fiorentina, le formazioni ufficiali: subito Sohm! Dietro Comuzzo

Oggi alle 12:52Copertina
di Giacomo A. Galassi

Tutto pronto per la partita tra Manchester United e Fiorentina in programma alle 13:45 a Old Trafford. Queste le formazioni ufficiali della partita con l'esordio dal 1' per Simon Sohm, arrivato da pochi giorni ma lanciato subito in campo da Pioli.

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean. Allenatore: Pioli
A disposizione: Martinelli, Leonardelli, Lezzerini, Bianco, Fazzini, Fortini, Mandragora, Beltran, Kospo, Sabiri, Pablo Mari, Viti, Richardson, Ndour, Braschi, Kouadio, Montenegro, Trapani, Parisi.

Manchester United (3-4-3): Bayindir; Yoro, Maguire, Heaven; Casemiro, Mount, Fernandes, Dorgu; Amad, Cunha; Mbeumo. Allenatore: Amorim.
A disposizione: Dalot, De Ligt, Hojlund, Heaton, Shaw, Ugarte, Obi, Fredricson, Leon, Mainoo, Collyer, Mee.