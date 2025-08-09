Live Manchester-Fiorentina finisce 1-1 ma la Snapdragon Cup va agli inglesi ai rigori: rivivi il live di FirenzeViola

Il Manchester vince dunque la Snapdragon Cup per 6-5 ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Ma buone le indicazioni per la Fiorentina che ha ben figurato di fronte agli inglesi che il 17 iniziano il campionato. Grazie di aver seguito la partita con FirenzeViola e qui potete rivivere tutte le emozioni.

Per la Fiorentina segnano Kean, Fazzini, Sabiri, Ndour; sbaglia Parisi.

Per il Manchester Bruno Fernandes, Cunha, Dalot, Amad, Mainoo.

Ora i rigori per decidere chi vince il trofeo dello sponsor degli inglesi (la Snapdragon Cup)

91' - FINE DELLE OSTITLITA'!! L'arbitro dice che può bastare! Finisce 1-1 tra Manchester e Fiorentina. Decidono i gol di Sohm e autogol di Gosens nel primo tempo.

89' - Ancora un'occasione per Kean che però tira troppo diagonale e la palla attraversa tutto lo specchio della porta senza entrare.

87' - STANDING OVATION PER DE GEA: Pioli gli concede l'applauso dell'Old Trafford sostituendolo con Martinelli.

86' - Ndour pesca bene Kean ma la difesa dei Red devils lo mette in fuorigioco.

84' - Cambio Manchester: fuori Mount dentro Ugarte che va in mezzo al campo e Bruno Fernandes avanza.

83' - Cambi viola: Sabiri al posto di Fagioli, Fortini per Dodo e Parisi per Gosens.

80' - Manchester ad un passo dal vantaggio con Cunha, murato in angolo da Viti; sullo sviluppo De Gea blocca l'iniziativa di testa di Yoro.

79' - Dorgu scappa via sulla sinistra Manchester, Dodo in difficoltà ma guadagna un fallo.

78' - Ancora due cambi viola: fuori Pongracic dentro Pablo Mari, fuori Gudmundsson dentro Fazzini.

73' - Ecco i cambi del Manchester: escono Casemiro, Mbeumo Maguire ed Heaven ed entrano Mainoo, Dalot (exgiocatore di Pioli al Milan) Shaw e De Ligt.

71' - Gioco fermo perché Heaven è rimasto a terra, di sicuro ci sarà il cambio.

69' - Di caparbietà Kean riesce a raggiungere un pallone lungo e dalla destra serve dall'altra parte Gosens che spara a botta sicura ma colpisce Gudmundsson.

67' - Spinge il Manchester che tiene il pallone, Maguire tira centralmente ma De Gea respinge.

66' - Dalla sinistra Gosens butta in mezzo, Richardson serve indietro per Fagioli che però spara alto, peccato.

63' - Primi cambi viola: fuori Sohm, Ranieri e Dzeko, dentro Ndour, Viti e Richardson.

61' - Arriva il primo giallo, è per Dodo.

59' - Occasione per il Manchester con Cunha servito da Casemiro, De Gea sfiora in angolo. Sullo sviluppo Gudmundsson spazza via, poi Fagioli lancia Kean ma il tiro è troppo lungo per il centravanti.

53' - La Fiorentina spreca la rimessa di Dodo e va in porta grazie a Casimiro che lancia Bruno Fernandes ma il capitano del Manchester spara alle stelle.

52' - Sohm continua a muoversi bene e ad inserirsi, si rende pericoloso anche ora, anticipato di poco.

49' - Bel lancio di fagioli per Kean che sulla sinistra riesce a teenre il pallone in gioco e a tirarlo in mezzo. Dorgu rischia l'autogol per anticipare Dzeko e soprattutto Sohm: l'ex Lecce colpisce il legno.

47' - Punizione di Fagioli per Kean anticipato, pallone a Pongracic che spara su una selva di gambe e parte il contropiede Manchester. Ma il gioco viene fermato perché a rimetterci era stato Yoro colpito dalla pallonata del croato.

46' - Ripartiti!! Nessun cambio nell'intervallo

45' - FINE DEL PRIMO TEMPO: 1-1 NELL'INTERVALLO. Decidono i gol di Sohm all'8' e la sfortunata autorete di Gosens al 34'.

34' - Problema per Comuzzo, (cercheremo di capire l'entità) entra Kouadio che fa capire subito agli avversari di non essere in soggezione con alcuni interventi decisi su Cunha.

33' - Kean scambia con Dodo che ha l'opportunità del tiro in porta ma la traiettoria è alta. 30'- Ranieri prende una botta e zoppica ma poi il gioco riprende con il suo capitano (oggi solo in pectore visto che ha dato la fascia a De Gea).

27' - Il Manchester ora sta accelerando e la Fiorentina subisce un po', su un'iziativa sulla sinistra viola Ranieri ci mette una pezza e spiazza via. Serie di angoli per i Red Devils e su un colpo di testa di Yoro De Gea fa una paratona.

24' - AUTOGOL DI GOSENS che vuole anticipare Yoro sullo sviluppo di un angolo. Nell'angolo si era rifugiato prontamente Fagioli.

22' - Calcio piazzato dalla destra dei Red Devils tirato da Mbeumo che Maguire gira di testa in porta ma senza la giusta precisione.

17' - Il Manchester commette tanti errori innescando spesso i viola, c'è un inserimento di Sohm disturbato da Dorgu poi Kean dall'altra parte non ci arriva.

15' - Errore del Manchester con Gudmundsson che ruba un pallone e s'invola in area tirando però troppo debolmente sul portiere.

14' - Dzeko colpito duro da Maguire, resta a terra e l'arbitro ferma il gioco.

9' - Subito la reazione dello United ma Amad calcia sull'esterno alla sinistra di De Gea.

8' - GOOOOL GOOOOL GOOOL E Simon Sohm approfitta di una disattenzione difensiva dei red Devils e si presenta ai nuovi tifosi con un gol di piattone centrale sullo sviluppo di un angolo. Fiorentina in vantaggio all'Old Trafford.

5' - Iniziativa di Ranieri che ruba un pallone e innesca Fzeko che serve un buon pallone a Kean ma, disturbato, il tiro è alto. Però buona l'intesa tra i due.

2' - Sohm si colloca a destra e Fagioli a sinistra in mediana; proprio il nuovo acquisto prova a scappare sulla fascia ma il passaggio è in fuorigioco e la sua prima iniziativa viene fermata dall'arbitro.

1' - Via alla gara!!!

Il fischio d'inizio è preceduto dalla consegna di una targa celebrativa da parte di Bruno Fernandes a David De Gea al quale Ranieri ha consegnato anche la fascia da capitano. Momento di commozione per il portiere viola che porta in campo la bambina.

L'ingresso in campo delle squadre è preceduta dalla presentazione dei nuovi acquisti del Manchester United sfilati uno alla volta in campo. C'è anche Sesko, ufficializzato proprio ieri dal Lipsia per 85 milioni, con Hojlund in uscita probabilmente direzione Milano. Ricordiamo che il Manchester debutterà in Premier il 17 con l'Arsenal.

Alle 13:45 all' Old Trafford fischio d'inizio per Manchester United-Fiorentina con la diretta testuale di FirenzeViola . Queste le formazioni ufficiali della partita con l'esordio dal 1' per Simon Sohm, arrivato da pochi giorni ma lanciato subito in campo da Pioli. L'ex Red Devils per 12 stagioni De Gea, all'ingresso in campo, è stato accolto con grandi applausi ed ovazioni.

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean. Allenatore: Pioli

A disposizione: Martinelli, Leonardelli, Lezzerini, Bianco, Fazzini, Fortini, Mandragora, Beltran, Kospo, Sabiri, Pablo Mari, Viti, Richardson, Ndour, Braschi, Kouadio, Montenegro, Trapani, Parisi.

Manchester United (3-4-2-1): Bayindir; Yoro, Maguire, Heaven; Casemiro, Mount, Fernandes, Dorgu; Amad, Cunha; Mbeumo. Allenatore: Amorim.

A disposizione: Dalot, De Ligt, Hojlund, Heaton, Shaw, Ugarte, Obi, Fredricson, Leon, Mainoo, Collyer, Mee.