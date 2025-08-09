FirenzeViola Sohm fa un gol allo scetticismo, e la Fiorentina ragiona sul centrocampo

Il neo acquisto Simon Sohm non poteva presentarsi meglio, all'esordio con la maglia della Fiorentina in uno stadio importante come l'Old Trafford. Il centrocampista svizzero si è mosso bene, ha fatto un gol sorprendendo la difesa dei Red Devils e ha colpito una traversa in uno dei suoi inserimenti. Il giocatore ha insomma dimostrato di essere adatto al tipo di gioco di Stefano Pioli che evidentemente nel Parma lo ha osservato bene.

Gli elogi di Pioli

Non a caso il tecnico viola lo ha elogiato a fine gara definendolo già inserito, nonostante due soli allenamenti, nel sistema di gioco: "Ha motore, qualità, senso del gioco e dell'inserimento, è qui da pochi giorni ma si è presentato bene perché ha le caratteristiche per fare bene dentro i nostri principi di gioco. E' la prima partita con solo due allenamenti insieme, mi è piaciuto come si è mosso".

Sohm contro gli scettici

Lo svizzero, diciamolo, non ha scaldato i cuori dei tifosi al suo arrivo, dopo i nomi altisonanti girati prima del suo. Partiti con Bernabé sempre del Parma la cui qualità era più nota della sua e passati per pezzi da novanta (anche economicamente parlando) Kessie e Milinkovic-Savic, Sohm è arrivato appunto quasi sotto traccia ma se dovesse confermare quanto visto nello spezzone di gara di oggi costringerà molti a ricredersi.

Mercato a centrocampo a posto?

Ora c'è da chiedersi se con il suo arrivo il centrocampo (e quello di Fazzini anche se Pioli lo sta utilizzando da vice Gudmundsson) è a posto o meno, caso Mandragora a parte certo. E' il centrocampista, rivisto oggi almeno in panchina a causa del problema al ginocchio, ad essere l'ago della bilancia: se rinnoverà il mercato nel reparto potrebbe essere chiuso, sempre che ad andarsene non siano altri, come Richardson o Bianco (Ndour sembra quello più stabile ad ora). Numericamente va contato anche Sabiri che in questo ritiro si è ritagliato parecchio spazio. In questa ultima parte di mercato Pioli e la società dovranno fare un bilancio su quello che manca e capire se serve qualcosa anche a centrocampo magari a livello di esperienza e mentalità o se concentrare gli sforzi sul vice Kean, come ipotizzato anche da Pioli.

