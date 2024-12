VALENTINI E IL CAPODANNO VIOLA

FirenzeViola.it

Ci siamo! Il primo acquisto di questo mercato invernale, pur già acquisito in estate, sta per concretizzarsi, visto che Nicolas Valentini, difensore centrale argentino classe 2001 proveniente dal Boca Juniors a parametro zero, in queste ore arriverà a Firenze pronto ad iniziare finalmente l'avventura viola. Il difensore domani mattina effettuerà le visite mediche per poi iniziare la prima sgambatura e chissà che la società non decida di portarlo anche al Franchi, per mostrare ai tifosi che accorreranno all'allenamento a porte aperte la novità. Difficile prevederlo viste le incombenze burocratiche con le nuove visite (le aveva infatti già effettuate in estate prima della firma sul contratto che lo avrebbe legato ai viola dopo la scadenza con il Boca) tra clinica e Viola Park. Valentini, intanto, bloccato come detto dalla dirigenza viola in estate, ha già un contratto fino a giugno 2029 con un ingaggio di un milione a stagione che partirà da domani appunto.

Piede mancino, abituato a giocare nella difesa a tre e fisicamente prestante, l'incognita più grande sull'argentino riguarda lo stato di forma. Il dilemma infatti non è solo la sua capacità di adattamento al calcio italiano valida per ogni giocatore straniero e in particolare sudamericano come lui, ma anche quanto gli occorrerà per ritrovare il ritmo partita dato che non gioca ufficialmente da aprile scorso, dopo essere stato escluso dalla prima squadra del Boca proprio per le questioni contrattuali. Il difensore, detto "el coco" per il suo modo di giocare, dalla sua ha di aver continuato ad allenarsi pur senza giocare partite ufficiali e dunque di essere atleticamente (quasi) a posto, l'esperienza, la grinta e la leadership. .