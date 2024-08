UNA TELENOVELA TIRA L'ALTRA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviata la telenovela legata all'acquisto di Gudmundsson, acquistato dalla Fiorentina alla fine della scorsa settimana dopo un lunghissimo corteggiamento iniziato addirittura nello scorso autunno, in casa viola sta andando in onda da settimane anche quella inerente alla cessione di Nico Gonzalez. L'argentino è ai margini della rosa di Palladino, il suo numero non è stato neanche depositato in Lega Calcio, ulteriore sintomo di un rapporto che è da tempo ai minimi termini. Ma visto il modo con cui la società sta trattando questo caso, tutto è ancora possibile.

La cessione - La Fiorentina è pronta a dire addio a Nico per una cifra che non può essere i 30 milioni proposti recentemente dalla Juventus. Commisso non ha detto no ai bianconeri, ha detto no a una formula che non permetterebbe al club viola di guadagnare quanto vorrebbe. Pradè e Goretti chiedono circa 40 milioni, che sono sì trattabili, ma non a prezzo di saldo. In sintesi, serve una formula che sia definitiva e che porti non meno di 35 milioni di euro. La Juve per il momento non ha mai dato la sensazione di volerci arrivare e se non ci arriverà, nemmeno Nico lascerà Firenze per Torino. Nonostante l'accordo per il contratto che avrebbe già raggiunto con Giuntoli.

Le alternative - L'Atalanta, pur portando avanti un mercato interessante, sta vivendo un momento di grande confusione a causa del potenziale addio di Lookman con direzione Parigi. Però i milioni che arriveranno dalle cessioni dell'attaccante, di Koopmeiners e di Touré, copriranno d'oro il club orobico che a quel punto potrebbe tornare a bussare alla porta viola con una bella cifra in mano. Se ciò dovesse accadere, la Fiorentina non avrebbe nessuna preclusione, passando poi la palla tra i piedi di Nico che dovrà decidere se accettare o meno il corteggiamento di Gasperini. Ma siamo nel campo delle ipotesi.

La clamorosa permanenza - La terza via, quella più complessa in questo momento, sarebbe quella della clamorosa permanenza in viola dopo l'ultimo giorno di mercato. Ciò accadrebbe solo nel caso in cui Commisso si impuntasse sulla cifra di 40 milioni (attualmente lontana da qualsiasi sondaggio effettuato da qualsiasi club interessato). Servirebbe chiaramente una grande intermediazione per reintegrare l'argentino, magari con la promessa di una cessione a metà stagione.

Chi si compra? - Ma se dovesse partire Nico la Fiorentina potrebbe permettersi di restare con la rosa attuale? Bella domanda. Quello che è certo è che non si è mai abbandonato la pista che porta a Berardi, soprattutto ora che è infortunato e in Serie B. Tradotto, ora che costa molto meno rispetto al passato. I contatti col giocatore sono andati avanti anche nelle ultime settimane, registrando una grande apertura. Se Nico dovesse andare via, il ritorno di fiamma per la bandiera del Sassuolo sarebbe servita su un piatto d'argento. Magari anche con una formula accattivante e che permetta alla Fiorentina di coprirsi visto l'infortunio che sta tenendo fuori l'attaccante già da diverse settimane. E se la cessione di Nico riuscisse a far terminare una doppia telenovela?