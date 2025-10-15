FirenzeViola Una sosta fatale: Kean e Pulisic vanno ko, Milan-Fiorentina senza le proprie stelle

San Siro si prepara ad accogliere domenica sera un Milan-Fiorentina decimato dalla sosta per le nazionali. Entrambe le squadre arrivano alla sfida con delle defezioni, che complicano i piani dei rispettivi allenatori. Per la Fiorentina ormai da qualche giorno tiene banco l’infortunio di Moise Kean, rimediato con l’Italia nella gara contro l’Estonia. Dopo aver siglato il gol che aveva aperto la gara, il centravanti viola ha subito una distorsione alla caviglia. Ieri il giocatore si è limitato a terapie e a un lavoro personalizzato nel tentativo di recuperare per la sfida con il Milan, anche se le possibilità restano ridotte. Kean, però, ci proverà fino all’ultimo, ma verosimilmente, anche per una questione di prudenza, lo rivedremo in Conference con il Rapid Vienna o con il Bologna il 26 ottobre.

Situazione simile in casa rossonera, dove sono arrivate brutte notizie nella notte: Christian Pulisic si è fermato durante la gara degli Stati Uniti contro l’Australia, lasciando il campo intorno al 30’ per un problema muscolare al bicipite femorale, come confermato dal ct Pochettino. Le sue condizioni sono da valutare non appena rientrerà in Italia, ma a questo punto, a pochi giorni dalla gara, la sua presenza a San Siro contro la Fiorentina è fortemente in dubbio. L’assenza del talento americano si aggiungerebbe a quella certa di Alexis Saelemaekers e ai dubbi su Pervis Estupinan, Rafael Leao e Adrien Rabiot, tutti giocatori chiave per Allegri, che sta valutando anche l’ipotesi di un cambio modulo in caso di defezioni multiple.

Il match di domenica rischia di trasformarsi in una vera e propria sfida tra infermerie, con entrambe le squadre costrette a reinventarsi. A preoccupare maggiormente sono i due pezzi pregiati: Moise Kean per la Fiorentina e Christian Pulisic per il Milan, entrambi probabilmente assenti a San Siro a causa della sosta per le Nazionali che a questo giro è stata veramente traditrice nel privare le due squadre dei loro giocatori più rappresentativi.