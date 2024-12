UN ATTACCO RITROVATO: FIORENTINA QUARTA PER GOL "OFFENSIVI"

FirenzeViola.it

Nonostante la partita contro il Cagliari sia stata risolta da un centrocampista, cioè Danilo Cataldi, la Fiorentina può vantare un comparto offensivo prolifico. Di sicuro uno dei più efficaci della Serie A. Secondo uno studio del sito di statistiche transfermarkt.it, il tridente offensivo formato da Moise Kean, Albert Gudmundsson e Lucas Beltran è il quarto più produttivo del nostro campionato. Con 14 reti, infatti, i tre attaccanti viola sfiorano il podio occupato da Atalanta, Inter e Lazio.

In effetti l'esplosione di Kean è sotto gli occhi di tutti, tanto che solo in Serie A l'ex Juventus è già riuscito a mettere a segno 9 reti, che sarebbero potute essere 10 se non avesse sbagliato il rigore contro il Milan. Buono anche il rendimento di Gudmundsson, che nonostante i problemi fisici che hanno condizionato il suo cammino a Firenze, è riuscito a siglare 3 gol. Infine Beltran, la cui stagione è iniziata nel segno delle marcature, a quota 2, e degli assist, già 5 finora.

La Fiorentina è veramente a un passo dal terzo posto, visto che la Lazio con Castellanos, Zaccagni e Dia, conta 15 reti all'attivo. Davanti c'è l'Inter con Thuram, Lautaro e Frattesi (18 gol) e soprattutto l'Atalanta delle meraviglie grazie a Retegui, Lookman e De Ketelaere, che hanno portato in cascina ben 23 marcature. I viola insomma seguono a ruota le realtà virtuose del campionato italiano e sorridono per un attacco che rispetto agli altri anni è decisamente più fruttuoso.