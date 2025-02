Tra la sostituzione di Kean e l’ampia scelta, crescono responsabilità e aspettative per mister Palladino

Il primo di tre esami, di tre indizi che tutti si augurano possano diventare prova di rinnovate ambizioni della Fiorentina. Archiviato il k.o. di San Siro i viola ripartono dal Como al Franchi, esordio di un tris di gare nelle quali l’obiettivo primario non può che esser quello di recuperare terreno dopo un week-end dove un po’ tutte le principali concorrenti hanno vinto.

L’etichetta di Palladino

Intanto se la sconfitta con l’Inter poteva esser messa in preventivo, tanto più per l’evidente voglia di rivincita messa in campo dagli uomini di Simone Inzaghi, un po’ meno lo era la tattica messa in atto da Palladino. Intendiamoci, la scelta di premiare gli eroi del giovedì sera di campionato poteva stranire molti, ma ad una più attenta riflessione poteva anche essere la giusta scelta di fronte a una dovuta gestione (anche mentale) del gruppo. Meno comprensibile è parso il rinvio di determinate sostituzioni dopo l’intervallo, come del resto i più hanno commentato, anche perché la Fiorentina dopo i suddetti cambi ha mostrato ben altro volto. Sotto questo profilo la sensazione che a Palladino sia chiesto un cambio generale nella manovra, almeno nel prossimo trittico di gare, si è fatta concreta, fosse solo per scrollarsi di dosso la scomoda etichetta difensivista che rischia di portarsi dietro.

Ampia scelta

Di certo, in virtù del mercato di gennaio, il tecnico adesso ha ampia scelta, e il secondo tempo di San Siro lo ha certamente dimostrato. Tra linea mediana e trequarti l’allenatore può adesso sbizzarrirsi nella scelta degli interpreti, e gli stessi esordi di Fagioli e Zaniolo hanno dato tutto sommato primissime buone sensazioni. In una domenica in cui sarà necessario individuare la giusta sostituzione di Kean, con conseguenti bivi da affrontare in attacco tra i vari Gudmundsson, Beltran e Zaniolo, lo stesso avanzamento di Fagioli e la gestione di Cataldi, oltre il recupero di Adli, sono temi tattici di cui si dibatterà nei prossimi giorni. Palladino dal canto suo ha già messo la faccia sulle accresciute responsabilità di fronte al mercato invernale del club, segno che è il primo a rendersi conto che, oltre le ambizioni, anche le aspettative nei suoi confronti sono destinate ad alzarsi.