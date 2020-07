TOTOFORMAZIONE, VLAHOVIC TITOLARE. QUALCHE DUBBIO A CENTROCAMPO

Si rincorrono le voci sul futuro della panchina, ma intanto la Fiorentina stasera affronta il penultimo impegno della stagione. Al Franchi arriva il Bologna dell'ex mister viola Mihajlovic e dopo la sconfitta di Roma il tecnico proverà a giocarsi le ultime carte in ottica conferma. I quotidiani in edicola questa mattina hanno pochi dubbi su quello che grossomodo sarà l’undici di partenza allo stadio Artemio Franchi di Firenze, una squadra che punterà come sempre sull’aureo concetto del “prima non prenderle” che ha fatto della difesa viola una delle migliori della Serie A nel ciclo di gare post-lockdown.

Tra i pali, dunque, spazio a Terracciano con il terzetto arretrato composto secondo quasi tutti i giornali di oggi da Milenkovic, Pezzella e Caceres, tutti i quotidiani d'accordo sul trio difensivo quindi. A centrocampo rientrerà Castrovilli dopo la squalifica di mercoledì in un reparto con Duncan e Pulgar. Tuttosport e Nazione, però, escludono dal centrocampo l'ex Sassuolo immaginandosi un centrocampo a quattro con Castrovilli e Dalbert e Lirola esterni.

In attacco alcuni quotidiani spingono sul tridente Chiesa-Vlahovic-Ribery mentre altri, pronosticando un modulo 3-5-2, puntano sulla coppia d'attacco formata dall'attaccante serbo e l'ex Bayern Monaco. Tutti i giornali comunque restano d'accordo sulla titolarità del millenial.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2): Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Castrovilli, Pulgar, Dalbert, Chiesa, Vlahovic, Ribery

TUTTOSPORT (3-5-2): Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Castrovilli, Pulgar, Dalbert, Chiesa, Vlahovic, Ribery

LA NAZIONE (3-5-2): Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Castrovilli, Pulgar, Dalbert, Chiesa, Vlahovic, Ribery

IL CORRIERE FIORENTINO (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Castrovilli, Pulgar, Duncan, Lirola; Ribery, Vlahovic.

FIORENTINA (3-4-3): Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Castrovilli, Pulgar, Dalbert, Chiesa, Vlahovic, Ribery