TOTOFORMAZIONE, PONGRACIC O COMUZZO? DAVANTI OUT BELTRAN

Sono ancora pochi i dubbi che Raffaele Palladino dovrà sciogliere in vista della partita contro l'Udinese in programma stasera all'Artemio Franchi alle ore 18:30. Il principale riguarda la difesa, non è detto però che non ci possa essere qualche cambio dell'ultima ora visto il fatto che oggi si giocherà la terza partita in 8 giorni. Ma andiamo per gradi.

In porta torna De Gea dopo che in Conference è toccato a Terracciano, e questo è pacifico per tutti i quotidiani così come le scelte sulle fasce: Kayode sostituirà lo squalificato Dodo, Gosens agirà sulla sinistra. Il primo grande ballottaggi è al centro: alcuni quotidiani puntano sulla coppia Pongracic-Ranieri, altri invece su Comuzzo.

A centrocampo toccherà di nuovo al duo Cataldi-Adli, mentre davanti a riposare dovrebbe essere Beltran. Dietro l'unica punta Moise Kean infatti ci saranno - e su questo i quotidiani sono tutti d'accordo - Colpani, Gudmundsson e Sottil. Questa la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani oggi in edicola:

La Gazzetta dello Sport - (4-2-3-1) De Gea, Kayode, Pongracic, Ranieri, Gosens, Adli, Cataldi, Colpani, Gudmundsson, Sottil, Kean.

Corriere dello Sport - (4-2-3-1) De Gea, Kayode, Pongracic, Ranieri, Gosens, Adli, Cataldi, Colpani, Gudmundsson, Sottil, Kean.

La Nazione - (4-2-3-1) De Gea, Kayode, Pongracic, Ranieri, Gosens, Adli, Cataldi, Colpani, Gudmundsson, Sottil, Kean.

Corriere Fiorentino - (4-2-3-1) De Gea, Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Adli, Cataldi, Colpani, Gudmundsson, Sottil, Kean.

La Repubblica (FI) - (4-2-3-1) De Gea, Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Adli, Cataldi, Colpani, Gudmundsson, Sottil, Kean.

FirenzeViola.it - (4-2-3-1) De Gea, Kayode, Pongracic, Ranieri, Gosens, Adli, Cataldi, Colpani, Gudmundsson, Sottil, Kean.