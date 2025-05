FirenzeViola Roma-Fiorentina, Cataldi out. Le alternative (intanto) per l'Olimpico

La Fiorentina si è allenata a Siviglia per preparare già la partita di Roma con i giallorossi. In attesa di un report della Fiorentina sulle sue condizioni, c'è da capire l'entità dell'infortunio di Danilo Cataldi, uscito dal campo a Siviglia dopo appena mezzora. Un infortunio muscolare che lo ha costretto al forfait e che gli farà saltare quantomeno la Roma. La sua faccia una volta in panchina fa temere uno stop più lungo e Palladino dovrà studiare le alternative in cabina di regia. Cosa non semplice visto che l'ex Cataldi in quel ruolo dimostra fosforo, ordine e copertura.

Sostituto naturale, già a Siviglia

La sostituzione più naturale in quel ruolo ma con caratteristiche diverse è quella di Yacine Adli, come avvenuto ieri sera, anche se la prestazione col Betis è stata tra luci e ombre e forse con Fagioli alla sua sinistra non è stato il suo momento migliore, viste le caratteristiche simili. Palladino potrebbe comunque riproporre lo stesso trio Mandragora-Adli-Fagioli visto in Spagna, a meno che proprio l'ex Juventus sia il "sacrificato" di Roma.

Altre soluzioni

Al suo posto mezzala sinistra potrebbe giocare Folorunsho ma con Dodo fuori potrebbe essere una soluzione solo al rientro del brasiliano (se Cataldi dovesse restare ancora fuori), difficilmente ipotizzabile già con la Roma. E allora spazio a Richardsson o Ndour (che in Conference non può avere spazio) dirottando però a sinistra Mandragora. O più semplicemente proprio Mandragora, nell'emergenza, può essere il regista. Come ultima alternativa proprio il centrocampista Fagioli, con Adli mezzala, ma in quella posizione il centrocampista azzurro è sembrato meno a suo agio rispetto a quando ha agito sul centro sinistra.