Ranieri capitano dai gol pesanti: è lui il presente e il futuro della Fiorentina

"Mi sono perso dopo questi complimenti" sono le parole dette da Luca Ranieri dopo la gara con il Betis quando Beppe Bergomi si è complimentato con lui per la stagione che sta disputando. Visibilmente commosso il capitano viola non ha trattenuto l'emozione e con la menta sgombra da ogni tipo di pensiero e si è lasciato andare, mostrandosi come un ragazzo che ormai si è fatto uomo. A Betis si è caricato la squadra della spalle, il suo gol tiene a galla la Fiorentina e la possibilità di qualificazione. Indubbiamente in questa stagione Palladino ha trovato nel suo capitano un vero e proprio punto fermo che brilla con costanza e leadership.

Il difensore classe ’99 non solo è diventato il perno della retroguardia viola, ma ha anche ereditato con onore la fascia da capitano, guidando la squadra con personalità e carisma. Lo ha fatto vedere anche a Siviglia quando ha caricato la squadra prima del calcio d'inizio sotto allo spicchio dei tifosi viola. Quel tiro di sinistro, arrivato al momento giusto, ha ridato fiato alle ambizioni della squadra di Palladino, chiamata ora a ribaltare il 2-1 subito in Spagna nella gara di ritorno al Franchi. Il capitano viola è migliorato sotto ogni punto di vista e non è la prima volta che si dimostra decisivo in zona gol: il difensore segnato 3 gol in stagione in gare una più importante dell'altra: contro l’Inter in campionato, e nei quarti di finale della stessa Conference League, contro il Celje.

Attualmente è il giocatore più utilizzato da Raffaele Palladino in questa stagione, il più presente per minuti giocati. Un simbolo di affidabilità e continuità, imprescindibile nella costruzione difensiva e nella tenuta mentale del gruppo. Il tecnico viola dovrà farne a meno, per squalifica, nello scontro diretto di campionato contro la Roma. Un’assenza pesante, ma che potrebbe rivelarsi preziosa sul piano fisico: Ranieri avrà infatti l’occasione di rifiatare in vista del ritorno con il Betis, appuntamento che vale una stagione intera. In un’annata complicata e dispendiosa, Luca Ranieri si sta ritagliando un ruolo da protagonista assoluto. Leader silenzioso ma concreto, difensore roccioso con il vizio del gol pesante: la Fiorentina, oggi più che mai, si aggrappa al suo capitano del presente, ma anche del futuro.