FirenzeViola Verso il finale thriller della stagione. Lo stop di Cataldi un problema, il recupero di Kean manna dal cielo. Poi testa al Betis

Non hanno troppo tempo per pensare, Palladino e i suoi. Rientrati ieri in giornata i viola sono già proiettati verso un’altra sfida decisiva, quella di domani a Roma contro i giallorossi di Claudio Ranieri. Un altro esame da non fallire, un’altra tappa in un finale di stagione che vede la Fiorentina ancora in corsa su tutti i fronti e per tutti gli obiettivi.

Finale thriller

Basterebbe già il mese di maggio che attende i viola a testimoniare come e quanto la Fiorentina abbia tenuto fede alle ambizioni d’inizio stagione. La rincorsa a un posto in Europa (League) passa attraverso un doppio binario, quello di un finale di campionato dove nelle prossime 4 sfide Kean e compagni si giocano il tutto per tutto e quello di un match di ritorno contro il Betis nel quale ancora tutto è in discussione. Un finale thriller nel quale lo stesso tecnico si gioca tutto, conferma sulla panchina viola inclusa.

L’incognita Cataldi e il recupero di Kean

Di certo a complicare i piani del tecnico viola c’è un infortunio, quello di Cataldi, che potrebbe significare anche il termine anticipato della stagione per l’ex Lazio. Uscito dopo mezz’ora nel match di Siviglia sul centrocampista non mancano le preoccupazioni, sia perché sceso in campo già in condizioni precarie (con vistosa fasciatura) sia perchè privo di un reale sostituto. Un fattore cui fa da contraltare il rientro in pianta stabile di Kean, destinato a riprendersi in fretta la maglia da titolare all’Olimpico nonché vero punto di forza dell’attacco viola con i suoi 23 centri stagionali

Dalla Roma al Betis

Insomma pur non mancando i problemi da risolvere, non ultima l’assenza di Ranieri domani a Roma per squalifica, Palladino può ancora sperare di rendere la sua prima stagione fiorentina qualcosa di molto importante, a patto di trovare continuità tra la sfida alla Roma e il match di ritorno contro gli spagnoli nella semifinale di Conference. Perché ora è davvero il momento decisivo e anche se i meriti per aver allungato la stagione sono davanti agli occhi di tutti il confine tra successo e fallimento, nei prossimi 5 giorni, rischia di farsi sottilissimo.