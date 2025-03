Totoformazione Fiorentina, Zaniolo o Beltran? Sul modulo nessun dubbio

vedi letture

Palladino si è portato in Grecia pochi dubbi sulla formazione con cui la sua Fiorentina scenderà in campo stasera contro il Panathinaikos. Vuoi per il rientro di un giocatore fondamentale come Kean, vuoi per le numerose assenze soprattutto a centrocampo, la squadra viola arriva alla partita di stasera con due soli dubbi di formazione.

Non sul modulo, che dovrebbe essere ancora una volta quel 3-5-2 visto contro il Lecce. Ma su qualche interprete, perché sebbene su Terracciano in porta non ci siano dubbi, secondo Repubblica sarà Moreno a giocare nella difesa a tre con Comuzzo al centro, mentre per gli altri quotidiani il trio di difesa sarà composto da Comuzzo a destra, Pongracic al centro e Ranieri a sinistra.

A centrocampo tutti d'accordo sulla linea a cinque con Dodo, Fagioli, Cataldi, Mandragora e Gosens, mentre è in attacco che vive il vero ballottaggio della sfida: chi giocherà al fianco di Kean? Alcuni indicano Beltran, altri Zaniolo che contro il Napoli in campionato sarà squalificato e dovrà dunque riposare. Questa la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani:

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): Terracciano, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens, Beltran, Kean.

Corriere dello Sport-Stadio (3-5-2): Terracciano, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens, Zaniolo, Kean.

Tuttosport (3-5-2): Terracciano, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens, Zaniolo, Kean.

Corriere Fiorentino (3-5-2): Terracciano, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens, Zaniolo, Kean

la Repubblica (3-5-2): Terracciano, Moreno, Comuzzo, Ranieri, Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens, Zaniolo, Kean

La Nazione (3-5-2): Terracciano, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens, Beltran, Kean.

FirenzeViola.it (3-5-2): Terracciano, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens, Zaniolo, Kean.