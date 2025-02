Totoformazione Fiorentina-Como: Pongracic o Comuzzo? Dubbio Colpani

I quotidiani hanno visioni difformi su quella che sarà la Fiorentina che oggi alle 12:30 affronterà il Como al Franchi per la 25esima giornata del campionato di calcio italiano. I dubbi iniziano già dal modulo, perché c'è chi come La Gazzetta dello Sport vede l'ormai consueto 4-2-3-1 e chi invece punta sul 4-4-2. Ma anche sugli interpreti ci sono diversi ballottaggi per Raffaele Palladino che sta ponderando ogni scelta.

In porta nessun dubbio sul fatto che ci sarà De Gea, così come saranno Gosens e Dodo a proteggere le fasce. Al centro della difesa però il primo ballottaggio perché sebbene tutti i quotidiani indichino Ranieri come centrale di sinistra, al suo fianco c'è chi punta su Pongracic e chi invece su Comuzzo.

A centrocampo dovrebbe esserci il ritorno dal 1' di Cataldi con al fianco Mandragora, ma non è da escludere che possa essere scelto Colpani come esterno facendo dunque scalare Fagioli nei due nel mezzo. Sulle fasce d'attacco ci saranno Beltran e Folorunsho mentre su chi sostituirà Kean i quotidiani sono tutti d'accordo: starà a Zaniolo fare la prima punta contro il Como.

Questa la probabile formazione della Fiorentina contro il Como secondo i quotidiani.

Gazzetta (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Mandragora; Folorunsho, Fagioli; Beltran; Zaniolo.

Cor. Fio. (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Mandragora; Folorunsho, Fagioli; Beltran; Zaniolo.

Tuttosport (4-4-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodo, Fagioli, Mandragora, Folorunsho; Beltran, Zaniolo.

La Nazione (4-4-2): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Colpani, Mandragora, Fagioli, Folorunsho; Zaniolo, Beltran.

Cor. Sport (4-4-2): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Colpani, Mandragora, Fagioli, Folorunsho; Zaniolo, Beltran.

Rep. Fi. (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Cataldi, Mandragora; Folorunsho, Fagioli, Beltran; Zaniolo.

Firenzeviola.it (4-4-2): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Colpani, Mandragora, Fagioli, Folorunsho; Zaniolo, Beltran.